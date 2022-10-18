Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 18 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні буде сухо та сонячно у більшості регіонів
фото ілюстративне

У вівторок в Україні опадів не очікується

В Україні сьогодні, 18 жовтня, буде сухо та сонячно у більшості регіонів. Про це повідомив meteoprog.ua.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною, лише на заході та півночі – мінлива хмарність. У вівторок, 18 жовтня, опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Мінімальна температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+7 °С, на сході, місцями у центральних областях та у Приазов'ї +2…-3 °С. Вдень максимальні значення досягнуть +17…+20 °С, у західній частині до +20 °С.

Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 18 жовтня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

Читайте також: Синоптик розповів, чи варто українцям очікувати суворої зими
Теги: прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
Як пройшла зустріч звільнених з полону українок: зворушливе відео
Як пройшла зустріч звільнених з полону українок: зворушливе відео
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
У Кривому Розі прогриміли вибухи: над містом піднімається дим (відео)
У Кривому Розі прогриміли вибухи: над містом піднімається дим (відео)
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 18 жовтня
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 18 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
93K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
83K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
75K
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
71K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
65K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту