Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 18 жовтня

Сьогодні буде сухо та сонячно у більшості регіонів

У вівторок в Україні опадів не очікується

В Україні сьогодні, 18 жовтня, буде сухо та сонячно у більшості регіонів. Про це повідомив meteoprog.ua.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною, лише на заході та півночі – мінлива хмарність. У вівторок, 18 жовтня, опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Мінімальна температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+7 °С, на сході, місцями у центральних областях та у Приазов'ї +2…-3 °С. Вдень максимальні значення досягнуть +17…+20 °С, у західній частині до +20 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.