«Соромно лише за матюки»: жителька Нових Санжар розповіла, як кидала каміння в автобуси з евакуйованими



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Жінка стверджує, що в автобуси влучала випадково, а цілилась камінням у поліцію Скріншот з відео

«За те, що я жбурляла камінці мені не соромно. І було б ще таке - все одно виходила б і протестувала», - сказала жінка

Жителька Нових Санжар, яка кидала каміння у автобуси з евакуйованими з Уханя, розповіла, що їй соромно лише за матюки на відео і якби довелось, то знову вийшла б протестувати.

Про це вона сказала у інтерв'ю Pavlovsky News.

«Підозру мені вручено. І я чесно вам скажу, мені соромно за одне - за матюки. Що вчителі бачили. Це ж я своїх дітей опозорила. За те, що я жбурляла камінці мені не соромно. І було б ще таке - все одно виходила б і протестувала», - сказала жінка.

Вона розповіла, що на протестах опинилась випадково - шукала сина серед мітингуючих. А потім побачила автобуси з «запакованими» у спецодяг людьми і стала перед автобусами. Поліція почала розганяти людей: «бризкали газом, били і штовхали».

«Ми жінки, ми ж не можемо поліцію подужати. Ми взяли камінці і кидали в них. Ми в автобуси не кидали. То так зроблемо може, що наче в автобуси. Але в автобуси я не кидала», - пояснила жінка.

Також вона додала, що могла і влучити в автобус, але не цілеспрямовано. Пояснила, що через метушню могла не звернути увагу, куди жбурляє.

На запитання журналіста щодо причин паніки, вона пояснила - у неї діти, тому боїться, що вони можуть заразитись.

Жінка каже, що читала в інтернеті, що люди були здорові, але переконана, що це не так, бо всі були у спецодязі. Також вона переконана - у четвер їх не випустять з обсервації, бо насправді вони хворі. І наголосила, що люди з обсервації виходять на балкон, а неподалік живуть люди.

Жінці, за її словами, вручили підозру за хуліганство і їй загрожує від 700 грн до 4 тис. грн штрафу.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.