Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на середу



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У Києві сьогодні опади не прогнозуються

У Карпатському регіоні та північно-східних областях сьогодні місцями короткочасний дощ та гроза

У середу, 22 липня, синоптики прогнозують дощі та грози лише у Карпатському регіоні та північно-східних областях, середня температура в Україні вдень становитиме 24-29°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Без опадів, лише у Карпатському регіоні та північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°; вдень 24-29°, у західних та північних областях 20-25°, на високогір'ї Карпат 13-18°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°», – йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні опади не прогнозуються. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 22-24°.