Спецпризначенці захопили човен РФ і взяли в полон п’ятьох росіян

Човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку на Дніпрі

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ на Дніпрі захопили човен окупаційної армії РФ і взяли в полон п'ятьох російських військових. Як інформує «Главком», про це повідомили у 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців.

💪 Спецпризначенці 73-го морського центру ССО захопили ворожий човен і взяли в полон п'ять окупантів



Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на Дніпрі, під час якої захопили ворожий човен і взяли в полон п'ять російських військових.… pic.twitter.com/H9d8vUj8PD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2026

Бійці миттєво зреагували на появу ворожого плавзасобу, перейшли до активних дій і встановили над ним повний контроль ще до того, як екіпаж встиг чинити опір.

Раніше воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

Також штурмовики спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно із суміжними підрозділами Сил оборони вибили російських загарбників із укріплених позицій у Степногірську Запорізької області. Ключові локації у місті перейшли під контроль українських захисників.