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Спецпризначенці захопили човен РФ і взяли в полон п’ятьох росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Спецпризначенці захопили човен РФ і взяли в полон п’ятьох росіян
Окупанти потрапили у засідку українських бійців
фото з відкритих джерел

Човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку на Дніпрі

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ на Дніпрі захопили човен окупаційної армії РФ і взяли в полон п'ятьох російських військових. Як інформує «Главком», про це повідомили у 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців.

Бійці миттєво зреагували на появу ворожого плавзасобу, перейшли до активних дій і встановили над ним повний контроль ще до того, як екіпаж встиг чинити опір.

Раніше воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

Також штурмовики спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно із суміжними підрозділами Сил оборони вибили російських загарбників із укріплених позицій у Степногірську Запорізької області. Ключові локації у місті перейшли під контроль українських захисників. 

 

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Теги: полон річка Дніпро війна

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