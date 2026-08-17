Російські удари по Сумщині: є загиблі та травмовані (фото)

Пошкоджено складські та логістичні приміщення, зерносховища

Упродовж минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що росіяни застосовували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також здійснював обстріли з артилерії.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Також травмовано 52-річну жінку.

Водночас у Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовані 45-річні чоловік та жінка.

За даними поліції, внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховища, два вантажні автомобілі, мікроавтобус та інші транспортні засоби.

На місцях ворожих атак працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки російських ударів та збирають докази воєнних злочинів РФ.

До слова, Суми близько півночі 16 серпня потрапили під масовану атаку російських ударних БпЛА, попередньо – реактивного типу. Є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях ударів виникли масштабні пожежі.