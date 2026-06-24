Українські спецпризначенці уразили російські системи ППО та військові аеродроми в Криму

Поблизу Керчі уражено комплекси С-400 та «Панцир», також атаковано військові аеродроми

Воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила СБУ, пише «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі «Саки» було уражено чотири ангари, які використовувалися для зберігання авіаційної техніки.

Крім того, поблизу Керчі під удар потрапили дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

У спецслужбі зазначили, що це вже четвертий комплекс «Панцир-С1», уражений підрозділами ЦСО «Альфа» СБУ в цьому районі.

«Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня в окупованому Криму сталася масштабна аварія в енергосистемі після атаки безпілотників. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта та низка районів півострова.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.