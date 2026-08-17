Втрати ворога станом на 17 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 272 танки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 серпня 2026 року.

Втрати ворога у війні станом на 17 серпня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Втрати Росії у війні на 17 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:

особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб;

танків – 12 272 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од.;

артилерійських систем – 48 100 (+93) од.;

РСЗВ – 2 037 (+3) од.;

засобів ППО – 1 572 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од.;

крилатих ракет – 5 010 (+3) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597) од.;

спеціальної техніки – 4 540 (+5) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 17 серпня 2026 року