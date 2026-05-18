Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)

Ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України

Штурмовики спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно із суміжними підрозділами Сил оборони вибили російських загарбників із укріплених позицій у Степногірську Запорізької області. Ключові локації у місті перейшли під контроль українських захисників. Про це Головне управління розвідки повідомило у соцмережі та оприлюднило відео бойової роботи, інформує «Главком».

«Ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» у Степногірську на Запорізькому фронті», – йдеться у дописі.

⚔️💪ГУР МО зачищає Степногірськ на Запоріжжі, населений пункт під українським контролем



На відео - бойова робота штурмовиків спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" та суміжників.



🇺🇦👊🏻 У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених… pic.twitter.com/EClpOpKjK2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 18, 2026

Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських загарбників і стабілізувати ситуацію у місті. Бої проходили у складних міських умовах.

«Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий дрон-«ждун», але був холоднокровно знищений», – поінформували в Головному управлінні розвідки.

У результаті успішних дій Сил безпеки та оборони України ворога вдалося відкинути. Ситуацію прокоментував командир спецпідрозділу «Артан» Віктор Торкотюк.

«Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність “сюрпризів” та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім – готові до цього», – зауважив Віктор Торкотюк.

Степногірськ – це селище в Україні, адміністративний центр Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області. Сьогодні це фактично прифронтовий населений пункт, розташований всього за 5 кілометрів від лінії зіткнення.

«Главком» писав, що російські війська активізували наступальні дії на Оріхівському напрямку та намагаються створити плацдарми ближче до Запоріжжя. Наразі ворог зосередився на накопиченні особового складу та повітряній розвідці прилеглих населених пунктів. За даними військового командування, загарбники намагаються закріпитися на передових рубежах для подальших штурмів.

Речник Сил оборони наголосив, що такі дії окупантів несуть пряму небезпеку для місцевого населення. Військові не виключають, що після збору інформації противник почне застосовувати дрони-камікадзе для ударів на ураження по мирних мешканцях.