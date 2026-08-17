Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій

За минулу добу на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 783 дрони-камікадзе та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бунякине та Середина-Буда Сумської області. Крім того, на Сумщині авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Степанівка та Уланове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Козачої Лопані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано три атаки окупантів у районах Куп’янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Карпівки, Рідкодубу, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 20 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Юрківка та Діброва.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку в напрямку населеного пункту Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 19 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гіркого, Залізничного та Гуляйпільського, а також у напрямках Чарівного, Рівного, Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку

Захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Новояковлівки.

Нагадаємо, триває 1636-й день повномасштабної війни в Україні.