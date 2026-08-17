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Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року
Триває 1636-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій

За минулу добу на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 783 дрони-камікадзе та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бунякине та Середина-Буда Сумської області. Крім того, на Сумщині авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Степанівка та Уланове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 1

Минулої доби українські захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Козачої Лопані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 3

Зафіксовано три атаки окупантів у районах Куп’янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Карпівки, Рідкодубу, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 5

Противник здійснив 20 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 6

Окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Юрківка та Діброва.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 7

Зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 8

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили одну атаку в напрямку населеного пункту Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 10

Окупанти 19 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гіркого, Залізничного та Гуляйпільського, а також у напрямках Чарівного, Рівного, Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року фото 11

Захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Новояковлівки.

Нагадаємо, триває 1636-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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