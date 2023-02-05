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Масштабна аварія в Одесі: місто вже з теплом і водою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна аварія в Одесі: місто вже з теплом і водою
Ведеться робота над включенням усіх можливих ліній електропередачі
фото з відкритих джерел

Енергетики працюють над резервними схемами живлення споживачів

Після аварії на підстанції в Одесі, яка залишила місто без світла, увечері 4 лютого були підключені до електропостачання об'єкти, що подають місту воду та тепло. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Зараз заживлена критична інфраструктура міста. Зокрема, система водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Ми найближчими днями, починаючи з сьогоднішнього дня, працюватимемо з обленерго, Міністерством енергетики, ДСНС та іншими службами для того, щоб перезаживити критичну інфраструктуру на автономні джерела, вивільнити потужність та віддати її звичайним споживачам у місті та області», – сказав Кудрицький.

Обладнання, яке вийшло з ладу, неодноразово постраждало від атак. Його відновлювали, але фізичний ресурс цього обладнання, на жаль, вичерпався. Починаючи із 10 жовтня, усі критично важливі підстанції, які живлять Одесу та Одеську область, зазнали ушкоджень: на них відбулося по декілька атак. Внаслідок цих атак було втрачено багато обладнання, у тому числі автотрансформаторного. Через це знизилася надійність живлення регіону.

Ведеться робота над включенням усіх можливих ліній електропередачі – як магістральних, так і розподільчих – щоб максимально сконцентрувати наявний мережевий ресурс на подачу потужності в Одесу.

НЕК «Укренерго» разом із ДТЕК Одеські електромережі працюватиме над резервними схемами живлення споживачів на півночі області, у її південно-західній частині, щоб максимізувати ресурс для обласного центру.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Протягом доби в Одесу завезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції.

Крім того, МЗС має звернутися до Туреччини щодо додаткової підтримки у вигляді суден-електростанцій.

Теги: Одеса електроенергія аварія

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