Масштабна аварія в Одесі: місто вже з теплом і водою

Енергетики працюють над резервними схемами живлення споживачів

Після аварії на підстанції в Одесі, яка залишила місто без світла, увечері 4 лютого були підключені до електропостачання об'єкти, що подають місту воду та тепло. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Зараз заживлена критична інфраструктура міста. Зокрема, система водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Ми найближчими днями, починаючи з сьогоднішнього дня, працюватимемо з обленерго, Міністерством енергетики, ДСНС та іншими службами для того, щоб перезаживити критичну інфраструктуру на автономні джерела, вивільнити потужність та віддати її звичайним споживачам у місті та області», – сказав Кудрицький.

Обладнання, яке вийшло з ладу, неодноразово постраждало від атак. Його відновлювали, але фізичний ресурс цього обладнання, на жаль, вичерпався. Починаючи із 10 жовтня, усі критично важливі підстанції, які живлять Одесу та Одеську область, зазнали ушкоджень: на них відбулося по декілька атак. Внаслідок цих атак було втрачено багато обладнання, у тому числі автотрансформаторного. Через це знизилася надійність живлення регіону.

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Ведеться робота над включенням усіх можливих ліній електропередачі – як магістральних, так і розподільчих – щоб максимально сконцентрувати наявний мережевий ресурс на подачу потужності в Одесу.

НЕК «Укренерго» разом із ДТЕК Одеські електромережі працюватиме над резервними схемами живлення споживачів на півночі області, у її південно-західній частині, щоб максимізувати ресурс для обласного центру.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.

Протягом доби в Одесу завезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції.

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Крім того, МЗС має звернутися до Туреччини щодо додаткової підтримки у вигляді суден-електростанцій.