Справа 26 лютого: суд окупантів у Криму залишив вироки у силі



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Ескендера Кантемирова, Арсена Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі звинуватили за участь у масових заворушеннях на мітингу в підтримку територіальної цілісності України

Адміністрація суду не дала можливості журналістам і громадським активістам бути присутніми у залі суду, - правозахисники

В окупованому Криму, так званий, Верховний суд залишив у силі вироки фігурнтам «справи 26 лютого». Про це повідомляє в Facebook група «Кримський процес».

«Колегія Верховного суду Криму під головуванням Олексія Послєдова залишила в силі вирок Центрального районного суду Сімферополя стосовно 5 фігурантів «справи 26 лютого» Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова», - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначили, що засідання формально проходило у відкритому режимі, проте адміністрація суду заздалегідь заповнила місця в залі студентами та працівниками суду, виключивши присутність у залі журналістів і громадських активістів. Під час засідання адвокат Едем Семедляєв заявив клопотання про надання більшого залу, проте йому в цьому було відмовлено.

Інформують, що у зв'язку з набранням сили вироку відносно Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, перестав діяти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З них було знято електронні браслети.

Як нагадали в «Кримському процесі», 19 червня 2018 року, суддя Центрального районного суду міста Сімферополя Сергій Деменок засудив Алі Асанова й Мустафу Дегерменджі до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова - до чотирьох років умовно, Ескендера Емірвалієва - до трьох років і шести місяців умовного покарання.

«Справа 26 лютого» - найтриваліший політичний судовий процес у Криму. Він розпочався 20 вересня 2016 року. Ескендера Кантемирова, Арсена Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі звинуватили за ст. 212 ч.2 КК РФ, нібито, за участь у масових заворушеннях на мітингу в підтримку територіальної цілісності України, що проходив 26 лютого 2014 року під стінами Верховної ради Криму.