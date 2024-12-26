Росіяни влучили FPV-дроном по багатоповерхівці в Часовому Яру: є загиблі й поранені

Двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям

Російські війська атакували FPV-дроном багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще двоє дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що двоє чоловіків віком 60 і 64 роки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Окрім того, у 27-річного та 55-річного громадян діагностовані поранення кінцівок. Одного з постраждалих госпіталізували.

Будинок, який потрапив під ворожий удар, зазнав пошкоджень.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Іде досудове розслідування.

Нагадаємо, 26 грудня російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку в Нікополі. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки.

Також вранці 25 грудня, у день Різдва, росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

Згодом у Дніпрі після масованої атаки РФ на Різдво евакуювали одну з міських лікарень, де перебувало понад сто пацієнтів.

До слова, через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинув енергетик.