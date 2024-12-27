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Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 27 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 164 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 35 авіаційних ударів, скинувши 45 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 700 дронів-камікадзе та здійснив понад 4,6 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 164 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація.

На Харківському напрямку

Відбулося два боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, обидві атаки успішно відбито українськими воїнами. 

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Западного, Лозової, Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

Загарбники 24 рази атакували, намагаючись просунутися в напрямках Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському лісі. Крім того, населені пункти Надія, Олександрівка та Зелений Гай зазнали авіаударів 18 некерованими ракетами. 

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине були атаковані ворогом чотири рази, противник успіху не мав. Ситуація на напрямку контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького. Три боєзіткнення тривають дотепер. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. Ворог зазнає значних втрат на даному напрямку, так 312 окупантів було знешкоджено, 155 з яких – безповоротно, крім того, наші оборонці знищили один танк, шість одиниць автомобільної техніки та вивели з ладу один міномет противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 5

На Курахівському напрямку

Нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове. Підрозділи Сил оборони відбили 18 атак противника, досі тривають п′ять ворожих атак. Ворог втратив 78 осіб вбитими та пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 6

На Времівському напрямку

Наші захисники зупинили 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське. Ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 7

На Придніпровському напрямку

Наші воїни три рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2024 року фото 8

На Курщині

Відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 31 КАБ і 424 артилерійських обстрілів, зокрема 18 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 48-го окремого штурмового батальйона, 93-ї окремої механізованої бригади, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1038-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запорізька область Харківщина ЗСУ Луганщина ворог війна Донеччина Торецьк окупанти Курахове Часів Яр Курщина наступ росія Генштаб Куп'янськ Покровськ втрати

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