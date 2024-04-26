Мобілізація по-новому: юрист дав підказки багатодітним батькам, які не сплачують аліменти

Міністерство юстиції підрахувало: 20 тис. чоловіків, на утриманні яких троє і більше дітей, можуть поповнити лави ЗСУ

Адвокат повідомив, які документи потрібно мати, аби підтвердити відсутність заборгованості

Право на відстрочку має підтвердити безпосередньо військовозобов’язаний, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. На цьому наголосив адвокат Роман Кичко у коментарі «Главкому».

За його словами, Територіальний центр комплектації (ТЦК) лише перевіряє документи, не направляє нікуди запити та не витребовує в держорганів ніякі документи.

«На моє переконання, ТЦК вимагатимуть від особи докази про відсутність заборгованості із сплати аліментів. Наприклад, довідку з виконавчої служби і, можливо, за наявності часу самі перевірятимуть реєстр. Однак підкреслюю: з мого досвіду, тягар довести своє право на відстрочку завжди був і є на військовозобов’язаному. Тому питання, чи будуть ТЦК та СП витрачати свій час на запити або ж імперативно вимагатимуть довідку у військовозобов’язаного – відкрите», – вважає юрист.

Окремо може виникнути ситуація, коли аліменти сплачувалися добровільно і звернення до виконавчої служби не було, оскільки не було необхідності примусово стягувати такі аліменти. У такому разі, каже Роман Кичко, військовозобов’язані повинні підготувати виписку з банку про сплату аліментів; мати на руках рішення суду та нотаріальну заяву від матері/батька, якою він/вона підтвердять сплату аліментів у повному обсязі. Ці документи й підтверджуватимуть відсутність заборгованості за аліментами.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.