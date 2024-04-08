У російському СІЗО помер волонтер, який допомагав українським біженцям

Демиденко перебував у СІЗО у справі про незаконний обіг вибухових пристроїв

У СІЗО помер Олександр Демиденко – білгородський волонтер, який допомагав українським біженцям повернутися додому. Смерть настала ще 5 квітня, але відомо про це стало лише 8 квітня, пише «ОВД.Інфо».

Демиденко перебував у СІЗО у справі про незаконний обіг вибухових пристроїв. За версією слідства, волонтер зберігав удома зброю часів Другої світової війни.

Наприкінці листопада 2023 року з'явилася інформація про другу кримінальну справу проти нього – за статтею про держзраду, проте адвокат Демиденко розповіла, що офіційно про порушення нової справи не повідомлялося.

У грудні 61-річного Демиденка відмовилися відпустити з-під варти під заставу.

Весною 2022 року Демиденко став волонтером. Він допомагав українським біженцям дістатися контрольно-пропускного пункту «Колотилівка» з Білгорода.

Як писала «Російська служба Бі-бі-сі», він також пропонував біженцям, які не встигали або не змогли пройти через КПП, залишатися в його приватному будинку. За словами самого Демиденка, з травня 2022 року в його будинку зупинялися до 900 осіб, яким потрібно було десь переночувати чи мали проблеми з документами.

17 жовтня Демиденко зник на КПП «Колотилівка». Він тоді супроводжував літню громадянку України. На під'їзді до стоянки перед КПП йому перегородили дорогу двоє учасників «територіальної оборони» та не пропустили далі, розповіли очевидці та волонтери. Після чого Демиденка затримали кадировці.

Через три дні силовики привезли Демиденка додому та провели там обшук. Дружина волонтера помітила на тілі чоловіка багато синців.

5 квітня, у Києві після тяжкої тривалої хвороби померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва. Їй було 65 років. Гульнара Курталієва працювала журналісткою кримськотатарської газети «Авдет» – друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР) з дня її заснування, 15 червня 1990 року. Пізніше вона багато років працювала кореспонденткою інформагентства «Укрінформ».