США визнають професіоналізм РФ, а «Тайра» – терористка: опубліковано нові фейки Кремля

Окупанти пошкодивши останню лінію, яка живила ЗАЕС, заявили, що Україна припинила електропостачання станції

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки України зібрав добірку фейків, маніпуляцій і дезінформації, які російські окупанти створили на ранок 9 березня.

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Запорізький колаборант Володимир Рогов поширив черговий фейк щодо війни в Україні та Запорізьку атомну електростанцію.

«Україна повністю припинила подачу електроенергії на Запорізьку АЕС», – заявив він, але ця інформація не відповідає дійсності.

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За повідомленням міністра енергетики України Германа Галущенка, росіяни пошкодили останню лінію, яка живила ЗАЕС.

Дезінформацію поширили також у посольстві Російської Федерації в Сполучених Штатах Америки. – «Вашингтон неохоче, але визнає професіоналізм уряду РФ, який зміг стабілізувати банківський сектор і оперативно налагодити виробництво в умовах санкцій».

Коментуючи вручення Юлії «Тайрі» Паєвській нагороди International Women of Courage Award, посол Росії у США Анатолій Антонов заявив: «У голові не вкладається, що в Білому домі можуть вшановувати нацистів. Для тих, хто не знає: Паєвська – українська терористка-головорізка, чиї руки червоні від крові старих, жінок і дітей».

Нагадаємо, триває 379-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.