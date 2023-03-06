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«Замах» на Малофєєва: ФСБ викрила власний фейк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Замах» на Малофєєва: ФСБ викрила власний фейк
Фото: РИА Новости

Відео, яке розповсюдили спецлужби, доводить, що справу було сфальсифіковано

Сьогодні, 6 березня, російські спецслужби заявили про нібито спробу замаху на олігарха та спонсора війни на Донбасі Костянтина Малофєєва. Однак згодом недолугі агенти ФСБ самі ж спростували власний фейк, виклавши так званий відеодоказ. Про це повідомляє Thе Insider.

Зазначається, що автомобіль бізнесмена нібито було заміновано, а момент замінування навіть зафіксували камери відеонагляду. На них видно, як невідомий підкладає щось під автівку Малофєєва. Сапери ФСБ розміновували авто за допомогою робота. 

Утім, є кілька нюансів, які викривають фальсифікацію. По-перше, заміновано було автівку, припарковану на узбіччі, а на розповсюдженому відео агенти вже розміновують її в підземному гаражі. Навряд автівка могла вціліти, подолавши такий шлях із вибухівкою. Журналісти виявили, що вся справа в тім, що «заміновували» один автомобіль, а розміновували вже зовсім інший.

У підземному гаражі стоїть Mercedes Maybach W222 з емблемою Maybach на задній стійці кузова. В авто Mercedes, який нібито було заміновано, емблеми вже нема.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, російська сторона розігнала фейк, ніби на російського православного олігарха, голову групи компанії «Царьград», спонсора окупації Донбасу і Криму Костянтина Малофєєва нібито невідомі намагалися вчинити замах. 

У Росії заявили, що замах на Малофєєва нібито готувався «за тією ж схемою, яка була використана при вбивстві Дарії Дугіної», тобто під його авто хотіли закласти бомбу.

В організації запланованого підриву звинувачують засновника «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, який воює в Україні. Російські спецслужби опублікували відео так званого моменту закладання бомби під автомобіль.

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