ССО розбудили окупантів у схованці та без єдиного пострілу взяли у полон (відео)

Українські військові провели успішну операцію у ворожому тилу

Спецпризначенці виявили схованки російських військових і взяли двох окупантів у полон без жодного пострілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначили у ССО, група спеціального призначення одного з підрозділів під час виконання завдання виявила індивідуальні схованки російських військових. Позиції були добре облаштовані: окупанти встановили перекриття, подбали про маскування та намагалися мінімізувати ознаки своєї присутності. Однак українські військові першими виявили противника.

Спецпризначенці підійшли до схованок, відкрили їх і, тримаючи окупантів під прицілом, наказали не чинити опору. У результаті двох військовослужбовців РФ вдалося захопити в полон без єдиного пострілу.

💥Бійці Сил спецоперацій розбудили окупантів у їхніх схованках і пошепки вивели у полон



На одному з напрямків у своєму тилу росіяни прокинулися від того, що на них впритул націлені стволи українських спецпризначенців. pic.twitter.com/0CR5zZP0wX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2026 Спецпризначенці розбудили окупантів у їхніх схованках

У ССО зазначили, що в умовах сучасної війни, де значну роль відіграють безпілотники та зони ураження, пересування військових до позицій стало значно небезпечнішим. Через це російські військові часто не мають можливості безпечно дістатися своїх укриттів.

У підрозділі наголосили, що захоплення полонених залишається важливим завданням, зокрема для поповнення обмінного фонду та майбутнього повернення українських військовослужбовців із полону. Сили спеціальних операцій продовжують виконувати завдання у тилу противника та в «сірій зоні». Частина таких операцій не розголошується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ на Дніпрі захопили човен окупаційної армії РФ і взяли в полон п'ятьох російських військових. Човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців. Бійці миттєво зреагували на появу ворожого плавзасобу і перейшли до активних дій.