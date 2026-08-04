Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд пом'якшив запобіжний захід полковнику Червінському

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Суд пом'якшив запобіжний захід полковнику Червінському
Червінського відпустили під особисте зобов'язання
фото: hromadske

Раніше військовий перебував під нічним домашнім арештом

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід полковнику Роману Червінському – замість нічного домашнього арешту йому обрали особисте зобов’язання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката військового Костянтина Глобу.

За його словами, рішення суд ухвалив після поданих стороною захисту заперечень та додаткових матеріалів. «Сьогодні Конституція України перемогла. За поданими мною запереченнями та матеріалами моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання», — заявив Глоба.

Адвокат також зазначив, що під час ухвалення рішення суд застосував положення Конституції України як норми прямої дії. «Цей процесуальний жест не властивий Печерському районному суду міста Києва, але це дійсно відбулося», — додав він. Раніше Червінський перебував під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, Романа Червінського обвинувачують у проведенні самовільної операції із вербування російського пілота, яка завершилася ударом РФ по військовому аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині влітку 2022 року. Унаслідок ракетної атаки загинув командир військової частини, ще 17 військовослужбовців отримали поранення, а два винищувачі Повітряних сил ЗСУ були знищені.

У квітні 2023 року Червінського затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. У липні 2024 року Червінський вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 9 млн грн.

Згодом Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і обрав йому домашній арешт у межах іншого кримінального провадження – щодо справи про одержання хабаря у $100 тис., яка стосується подій 2020 року.

Читайте також:

Теги: Роман Червінський суд адвокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремі імпортери китайської продукції, схоже, знайшли спосіб спробувати уникнути сплати антидемпінгового мита
Чотири позови проти держави – одна схема. Імпортери китайської продукції змовилися проти України Війна і бізнес
10 липня, 18:25
Поселення в Арканзасі займає 160 акрів і розташоване поблизу міста Равенден в горах Озарк
У США розширюється мережа поселень «тільки для білих»: на організацію подали до суду
22 липня, 05:21
Олена Тополя поділилася подробицями розлідування справи про злив та шантаж її приватним відео
Олена Тополя назвала імʼя чоловіка, який злив її інтимне відео
23 липня, 12:26
Адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD
Обіцяв «вирішити» справу в суді за $14 тис.: у Києві затримано адвоката
20 липня, 13:50
Обрання запобіжного заходу водієві, який вчинив смертельну ДТП
Загибель 17-річного велосипедиста під Києвом: водія BMW взято під варту
21 липня, 09:25
Трамп відібрав мільярди доларів у штатів через підтримку Гарріс
У США спалахнув скандал через помсту Трампа деяким штатам за підтримку Гарріс
25 липня, 04:26
Керівник асоціації «Армада» Василь Гончарук опинився на лаві підсудних
Удар по полігону на Київщині: суд обирає запобіжний захід керівнику асоціації «Армада»
27 липня, 12:11
Суд у Вроцлаві арештував підозрюваних
Побиття українців у Вроцлаві: суд взяв під варту двох підозрюваних
29 липня, 18:46
Трамп знову опинився в центрі судового спору через мита
На Трампа чекає суд? Американці подали масштабний позов
Сьогодні, 08:52

Події в Україні

Рекорд за всю війну: скільки КАБів Росія скинула на фронті у липні
Рекорд за всю війну: скільки КАБів Росія скинула на фронті у липні
Суд пом'якшив запобіжний захід полковнику Червінському
Суд пом'якшив запобіжний захід полковнику Червінському
Росія готує новий наступ? Речник ДПСУ розповів про ситуацію на Чернігівщині
Росія готує новий наступ? Речник ДПСУ розповів про ситуацію на Чернігівщині
ССО розбудили окупантів у схованці та без єдиного пострілу взяли у полон (відео)
ССО розбудили окупантів у схованці та без єдиного пострілу взяли у полон (відео)
На Тисі врятовано 17-річного угорця, якого течією винесло до України
На Тисі врятовано 17-річного угорця, якого течією винесло до України
На Запорізькій АЕС стався 12-й блекаут з початку року
На Запорізькій АЕС стався 12-й блекаут з початку року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
50K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua