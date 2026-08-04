Суд пом'якшив запобіжний захід полковнику Червінському

Раніше військовий перебував під нічним домашнім арештом

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід полковнику Роману Червінському – замість нічного домашнього арешту йому обрали особисте зобов’язання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката військового Костянтина Глобу.

За його словами, рішення суд ухвалив після поданих стороною захисту заперечень та додаткових матеріалів. «Сьогодні Конституція України перемогла. За поданими мною запереченнями та матеріалами моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання», — заявив Глоба.

Адвокат також зазначив, що під час ухвалення рішення суд застосував положення Конституції України як норми прямої дії. «Цей процесуальний жест не властивий Печерському районному суду міста Києва, але це дійсно відбулося», — додав він. Раніше Червінський перебував під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, Романа Червінського обвинувачують у проведенні самовільної операції із вербування російського пілота, яка завершилася ударом РФ по військовому аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині влітку 2022 року. Унаслідок ракетної атаки загинув командир військової частини, ще 17 військовослужбовців отримали поранення, а два винищувачі Повітряних сил ЗСУ були знищені.

У квітні 2023 року Червінського затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. У липні 2024 року Червінський вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 9 млн грн.

Згодом Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і обрав йому домашній арешт у межах іншого кримінального провадження – щодо справи про одержання хабаря у $100 тис., яка стосується подій 2020 року.