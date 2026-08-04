На Запорізькій АЕС стався 12-й блекаут з початку року

«Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці»

У вівторок, 4 серпня, Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

«Унаслідок цього станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. О 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» наголосив, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – 1 серпня.

Зазначається, що це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й – від початку російської окупації станції. Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.

«Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС. Лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом» – може гарантувати безпечну експлуатацію станції», – підкреслила компанія.

Як повідомлялося, Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.