Окупант проривався до українських позицій на мотоциклі

Російський військовий менше ніж за пів року двічі опинився в українському полоні. Після першого обміну його, попри скарги на стан здоров'я та відсутність військово-лікарської комісії, знову відправили на передову. Під час другого бойового виходу він добровільно здався українським військовим, а евакуювали його за допомогою наземного роботизованого комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на підрозділ «Триглав».

34-річний житель Свердловської області РФ розповів, що підписав контракт із Міноборони РФ після кримінальної справи. За його словами, у стані алкогольного сп'яніння він збив співробітника дорожньої поліції, а щоб уникнути ув'язнення, погодився на службу в армії.

«Запропонували 2,9 мільйона рублів. Я підписав контракт, гроші відправив родині», – сказав він.

Росіянин стверджує, що йому обіцяли роботу водієм, однак після прибуття до частини одразу перевели до штурмових підрозділів.

Уперше окупант потрапив у полон у грудні 2025 року. За його словами, підрозділ отримав наказ закріпитися поблизу одного з населених пунктів, однак колону атакували українські безпілотники.

«Нам сказали бігти в укриття. Ми забігли, а там уже були українські військові», – згадує окупант.

5 березня 2026 року його обміняли та повернули до Росії. Після допиту чоловіка відправили до військової частини у Забайкаллі. Він стверджує, що не пройшов ані повноцінного медичного обстеження, ані лікування, хоча потребував цього.

«Я написав відмову повертатися через стан здоров'я. Не проходив ні ВЛК, ні госпіталь. Але вже наступного дня мене відправили на передову», – розповів він.

За словами полоненого, він знову отримав наказ зайняти позицію та чекати подальших вказівок. До місця мав дістатися мотоциклом, однак транспорт зламався дорогою. Згодом росіянин здався українському дрону.

«Я побачив «Мавік», помахав рукою, показав, що здаюся, і пішов назустріч», – сказав він.

Через небезпеку обстрілів евакуювати полоненого вирішили наземним роботизованим комплексом.

Наприкінці розмови полонений звернувся до росіян, які розглядають можливість підписати контракт із російською армією.

«Не підписуйте контрактів ні за яких обставин. Краще відсидіти свій термін у в'язниці, ніж опинитися тут. Принаймні будете живі й дочекаєтеся зустрічі з родиною», – підсумував він.

Раніше стало відомо, правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових.

До слова, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом.