Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За пів року двічі потрапив у полон: росіянин розповів, як після обміну його знову відправили на штурм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За пів року двічі потрапив у полон: росіянин розповів, як після обміну його знову відправили на штурм
Через небезпеку обстрілів евакуювати полоненого вирішили наземним роботизованим комплексом
фото: скріншот із відео

Окупант проривався до українських позицій на мотоциклі

Російський військовий менше ніж за пів року двічі опинився в українському полоні. Після першого обміну його, попри скарги на стан здоров'я та відсутність військово-лікарської комісії, знову відправили на передову. Під час другого бойового виходу він добровільно здався українським військовим, а евакуювали його за допомогою наземного роботизованого комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на підрозділ «Триглав».

34-річний житель Свердловської області РФ розповів, що підписав контракт із Міноборони РФ після кримінальної справи. За його словами, у стані алкогольного сп'яніння він збив співробітника дорожньої поліції, а щоб уникнути ув'язнення, погодився на службу в армії.

«Запропонували 2,9 мільйона рублів. Я підписав контракт, гроші відправив родині», – сказав він.

Росіянин стверджує, що йому обіцяли роботу водієм, однак після прибуття до частини одразу перевели до штурмових підрозділів.

Уперше окупант потрапив у полон у грудні 2025 року. За його словами, підрозділ отримав наказ закріпитися поблизу одного з населених пунктів, однак колону атакували українські безпілотники.

«Нам сказали бігти в укриття. Ми забігли, а там уже були українські військові», – згадує окупант.

5 березня 2026 року його обміняли та повернули до Росії. Після допиту чоловіка відправили до військової частини у Забайкаллі. Він стверджує, що не пройшов ані повноцінного медичного обстеження, ані лікування, хоча потребував цього.

«Я написав відмову повертатися через стан здоров'я. Не проходив ні ВЛК, ні госпіталь. Але вже наступного дня мене відправили на передову», – розповів він.

За словами полоненого, він знову отримав наказ зайняти позицію та чекати подальших вказівок. До місця мав дістатися мотоциклом, однак транспорт зламався дорогою. Згодом росіянин здався українському дрону.

«Я побачив «Мавік», помахав рукою, показав, що здаюся, і пішов назустріч», – сказав він.

Через небезпеку обстрілів евакуювати полоненого вирішили наземним роботизованим комплексом.

Наприкінці розмови полонений звернувся до росіян, які розглядають можливість підписати контракт із російською армією.

«Не підписуйте контрактів ні за яких обставин. Краще відсидіти свій термін у в'язниці, ніж опинитися тут. Принаймні будете живі й дочекаєтеся зустрічі з родиною», – підсумував він.

Раніше стало відомо, правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових.

До слова, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом. 

Читайте також:

Теги: гроші полон Міноборони РФ наказ військові окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Точкові випадки глушіння Starlink фіксувалися ще у 2024 році, але масово росіяни вдалися до цього лише кілька місяців тому
Росія витратила мільйони на глушіння Starlink: чи зупинить це атаки ЗСУ
Вчора, 01:48
Олександру Кучаю назавжди 52
Майор поліції дістав тяжкі поранення у боях за Донеччину. Згадаймо Олександра Кучая
10 липня, 09:00
В Україні триває 1596-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2026 року
8 липня, 08:44
«Укрзалізниця» є ключовою інфраструктурою для української економіки
Проблеми «Укрзалізниці» не можна постійно перекладати з держави на бізнес – голова Асоціації власників вагонів
7 липня, 13:55
У момент атаки власник перебував у будівлі
Росія атакувала Сумщину: загинув чоловік, є руйнування
27 червня, 00:55
Національний банк оновив офіційний курс валют на 26 червня 2026 року
Курс валют 26 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
26 червня, 09:40
Ситуація на фронті 18 червня
204 бої за добу: лінія фронту станом на 18 червня 2026
18 червня, 22:20
За даними аналітиків Опендатабот, наразі в Україні пенсію отримують 913 чинних високопосадовців
Мільйони гривень на рік: стало відомо, хто з суддів та депутатів отримує найбільші пенсії в Україні
15 червня, 09:50
Держава досі не має точної статистики щодо кількості квартир і будинків, які здаються в оренду
Ринок оренди житла. Революційне рішення
14 червня, 20:05

Події в Україні

Під Костянтинівкою росіяни залишили на дорозі міну, загорнуту у дитячу куртку
Під Костянтинівкою росіяни залишили на дорозі міну, загорнуту у дитячу куртку
За пів року двічі потрапив у полон: росіянин розповів, як після обміну його знову відправили на штурм
За пів року двічі потрапив у полон: росіянин розповів, як після обміну його знову відправили на штурм
У Львові водій Porsche збив світлофор та пішки втік із місця аварії
У Львові водій Porsche збив світлофор та пішки втік із місця аварії
Від охоронця до топменеджера: що відомо про Сергія Корецького, який може стати новим прем’єром
Від охоронця до топменеджера: що відомо про Сергія Корецького, який може стати новим прем’єром
На Харківщині невідомі викрали з кладовища радянський танк
На Харківщині невідомі викрали з кладовища радянський танк
У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка вилізла туди за котом
У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка вилізла туди за котом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
82K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
72K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua