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Після обміну окупанти знову масово здаються в український полон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Після обміну окупанти знову масово здаються в український полон
Російське командування після обміну не залишає своїм солдатам вибору – всі вони знову відправляють на передову
фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

В українському полоні перебуває вже 20 російських солдатів, які вдруге здалися

Російські військові масово здаються повторно в український полон після обміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що наразі в українському полоні перебуває вже 20 російських солдатів, які вдруге здалися в полон Силам оборони України.

«Це ще одне підтвердження того, що російські військовослужбовці добре знають: Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Ті, хто вже перебував в українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови утримання, а до російських полонених відносяться по-людськи», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб наголосив, що в Україні військові, які повернулися з полону, мають законне право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Російське ж командування після обміну не залишає своїм солдатам вибору – всі вони знову відправляють на передову.

«Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських Захисників з російської неволі. Коли російські окупанти обирають полон замість загибелі, це означає більше шансів для наших людей повернутися додому», – зазначив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

До слова, у полон до Збройних сил України потрапив незвичний окупант. 58-річний уродженець Санкт-Петербурга на ім’я Сергій здобув кілька освіт – закінчив факультет іноземних мов та економічний, навчався навіть у Великій Британії за програмою MBA. До мобілізації він понад два десятиліття будував кар'єру у великому бізнесі. Однак дипломи та престижні посади, судячи з усього, не додали окупанту здорового глузду, адже він добровільно підписав контракт із Міноборони РФ.

Як повідомлялося, російський військовий менше ніж за пів року двічі опинився в українському полоні. Після першого обміну його, попри скарги на стан здоров'я та відсутність військово-лікарської комісії, знову відправили на передову. Під час другого бойового виходу він добровільно здався українським військовим, а евакуювали його за допомогою наземного роботизованого комплексу.

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Теги: окупанти війна полон обмін полоненими

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