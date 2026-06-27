Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За два тижні в полоні окупант заговорив українською та попросив громадянство

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За два тижні в полоні окупант заговорив українською та попросив громадянство
За словами Лиса, все сталося під час боїв, коли російський окупант випадково заблукав і вийшов просто на українську позицію
фото: скріншот із відео

Росіянин пробув разом із українськими військовими близько двох тижнів

Боєць Президентської бригади імені Богдана Хмельницького Віталій із позивним Лис поділився незвичайною історією про російського полоненого. Окупант за два тижні перебування поруч із ЗСУ почав розмовляти українською мовою, пропонував військовим допомогу, а згодом навіть захотів отримати громадянство. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

За словами Лиса, все сталося під час боїв, коли російський окупант випадково заблукав і вийшов просто на українську позицію.

«Збоку до нас зайшов. Прийшлось його трохи заспокоїти, щоб не демаскувати нашу позицію», – пригадує захисник.

Поки українські бійці перевіряли документи першого полоненого, до сараю, де його тримали, несподівано зайшов ще один російський військовий. Боєць ЗСУ миттєво відреагував.

«Я його вхопив за автомат і потягнув на себе. Він упав, руки підняв і кричить: «Я свой, я свой!», – розповідає військовий.

Окупанту запропонували вибір: загинути або здатися в полон. Росіянин вибрав життя. Він пробув разом із українськими військовими близько двох тижнів. Бійці годували полоненого тим, що їли й самі. Особливо йому сподобався борщ, який привозили волонтери. Згодом він почав говорити українською мовою.

«Уже на другий тиждень він казав: «Хлопці, а можна борщ із цибулею?». А перед самим виходом уже: «Хлопці, може вам чаю, кави зробити?» Було просто дико чути, що він нашою мовою розмовляє. Чи то жити хотів, чи що», – із усмішкою згадує Лис.

Коли підрозділ був змушений залишати позиції через складну ситуацію на фронті, військові спочатку планували відпустити полоненого в бік російських сил. Однак той категорично відмовився.

«Я кажу: «Отам твої, ми йдемо». А він повертається і каже: «Хлопці, я буду вам все робити. Я буду з вами повністю. Тільки не пускайте туди, мене там застрелять», – переказує військовий.

У результаті полоненого евакуювали разом із українськими бійцями. Уже в безпечнішому місці він несподівано попросив дозволу залишитися в Україні.

«Він сидів і каже: «А можна з вами громадянство получити? А можна тут залишитися?» – розповів український захисник.

За словами Віталія Лиса, ця історія стала для нього ще одним прикладом того, наскільки по-різному люди можуть змінюватися навіть за короткий час, коли стикаються з гарним ставленням.

До слова, російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

Читайте також:

Теги: історія полон документи військові громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційно Кремль інформацію про спільних дітей Путіна та Кабаєвої не підтверджує
Дітей Путіна виховували «німці»: розслідування про життя таємної родини диктатора
31 травня, 20:52
Додому повернулися захисники Маріуполя та «Азовсталі»
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників
5 червня, 14:33
Концерт приніс 150 тис. грн збору на потреби армії
На концерті Ірини Федишин провалилася сцена під час освідчення
8 червня, 04:15
Армія Молдови нараховує лише 6 000 активних військових і не має власних танків
Молдова розроблятиме дрони-перехоплювачі за досвідом України
8 червня, 05:40
Українські ветерани в горах Шотландії
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
9 червня, 14:56
Наступним етапом реформи стане комплексна зміна системи рекрутингу та мобілізації
Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни
12 червня, 19:07
100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії
Кабмін виділив 220 млн грн на Сили оборони: куди підуть гроші
23 червня, 18:02
Омбудсмен звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування у справі полку «Скеля»
Скандал із полком «Скеля». Омбудсмен анонсував перевірки
24 червня, 18:58
Юлія Свириденко зустрілася з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну
Ще в одній країні діятиме спрощений порядок набуття громадянства України
Вчора, 14:59

Події в Україні

За два тижні в полоні окупант заговорив українською та попросив громадянство
За два тижні в полоні окупант заговорив українською та попросив громадянство
Міноборони назвало несподіваний спосіб зупинити війну
Міноборони назвало несподіваний спосіб зупинити війну
Один із творців української Конституції спрогнозував подальшу долю Криму і самої Росії
Один із творців української Конституції спрогнозував подальшу долю Криму і самої Росії
Скандал у полку «Скеля»: нардеп пояснив, чи загрожує Сирському відставка
Скандал у полку «Скеля»: нардеп пояснив, чи загрожує Сирському відставка
Українка стала наймолодшою директоркою школи в Чехії
Українка стала наймолодшою директоркою школи в Чехії
Хмельничанка понад чотири роки чекала на чоловіка та сина з полону. Їх повернули в один день
Хмельничанка понад чотири роки чекала на чоловіка та сина з полону. Їх повернули в один день

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua