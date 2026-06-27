За два тижні в полоні окупант заговорив українською та попросив громадянство

За словами Лиса, все сталося під час боїв, коли російський окупант випадково заблукав і вийшов просто на українську позицію

Росіянин пробув разом із українськими військовими близько двох тижнів

Боєць Президентської бригади імені Богдана Хмельницького Віталій із позивним Лис поділився незвичайною історією про російського полоненого. Окупант за два тижні перебування поруч із ЗСУ почав розмовляти українською мовою, пропонував військовим допомогу, а згодом навіть захотів отримати громадянство. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

За словами Лиса, все сталося під час боїв, коли російський окупант випадково заблукав і вийшов просто на українську позицію.

«Збоку до нас зайшов. Прийшлось його трохи заспокоїти, щоб не демаскувати нашу позицію», – пригадує захисник.

Поки українські бійці перевіряли документи першого полоненого, до сараю, де його тримали, несподівано зайшов ще один російський військовий. Боєць ЗСУ миттєво відреагував.

«Я його вхопив за автомат і потягнув на себе. Він упав, руки підняв і кричить: «Я свой, я свой!», – розповідає військовий.

Окупанту запропонували вибір: загинути або здатися в полон. Росіянин вибрав життя. Він пробув разом із українськими військовими близько двох тижнів. Бійці годували полоненого тим, що їли й самі. Особливо йому сподобався борщ, який привозили волонтери. Згодом він почав говорити українською мовою.

«Уже на другий тиждень він казав: «Хлопці, а можна борщ із цибулею?». А перед самим виходом уже: «Хлопці, може вам чаю, кави зробити?» Було просто дико чути, що він нашою мовою розмовляє. Чи то жити хотів, чи що», – із усмішкою згадує Лис.

Коли підрозділ був змушений залишати позиції через складну ситуацію на фронті, військові спочатку планували відпустити полоненого в бік російських сил. Однак той категорично відмовився.

«Я кажу: «Отам твої, ми йдемо». А він повертається і каже: «Хлопці, я буду вам все робити. Я буду з вами повністю. Тільки не пускайте туди, мене там застрелять», – переказує військовий.

У результаті полоненого евакуювали разом із українськими бійцями. Уже в безпечнішому місці він несподівано попросив дозволу залишитися в Україні.

«Він сидів і каже: «А можна з вами громадянство получити? А можна тут залишитися?» – розповів український захисник.

За словами Віталія Лиса, ця історія стала для нього ще одним прикладом того, наскільки по-різному люди можуть змінюватися навіть за короткий час, коли стикаються з гарним ставленням.

До слова, російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.