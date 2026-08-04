На Тисі врятовано 17-річного угорця, якого течією винесло до України

Юнака передали угорській стороні, пошуки його 20-річного друга тривають

Українські прикордонники провели пошуково-рятувальну операцію після повідомлення угорських колег про двох юнаків, яких віднесло течією. Одного з них вдалося врятувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

За даними ДПСУ, інформацію про двох юнаків, яких несло течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. До пошуково-рятувальної операції залучили катер.

Одного з хлопців вдалося знайти, доправити на берег і надати йому необхідну допомогу. Після цього його передали представникам Угорщини.

За словами врятованого, він відпочивав на березі Тиси разом із 20-річним другом. Коли старший юнак почав тонути, хлопець кинувся йому на допомогу. Однак сильна течія віднесла його до українського берега.

Фото: ДСТУ

Доля 20-річного громадянина Угорщини наразі залишається невідомою.

У Мукачівському прикордонному загоні закликали громадян бути обережними поблизу прикордонних водойм. Там наголосили, що стрімка течія Тиси становить небезпеку навіть для досвідчених плавців.

Нагадаємо, попри постійні попередження рятувальників, кількість загиблих на водоймах зростає. За даними ДСНС, із початку року на водоймах Києва загинули 34 людини, серед них троє дітей. Торік за аналогічний період вода забрала життя 17 людей.