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    Події в Україні

    Стало відоме ім'я Міс Україна – Всесвіт 2020 року

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    &nbsp;Корону передали I віце-міс Україна Всесвіт-2019 Єлизаветі Ястремській - Стало відоме ім'я Міс Україна – Всесвіт 2020 року
     Корону передали I віце-міс Україна Всесвіт-2019 Єлизаветі Ястремській
    Фото: missukraineuniverse.com.ua

    Через ситуацію з пандемією Національний конкурс вирішили не проводити

    Титул Міс Україна Всесвіт-2020 був переданий киянці Єлизаветі Ястремській – I віцеміс Україна Всесвіт-2019. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті конкурсу 7 грудня.

    Таке рішення прийняли глава конкурсу Ганна Філімонова та оргкомітет Міс Україна Всесвіт. Як підкреслили організатори, Національний конкурс Міс Україна Всесвіт-2020 у звичному масштабному форматі скасували через пандемію коронавірусу.

    Ястремська отримала корону
    Ястремська отримала корону

    Відзначається, що I віцеміс Україна Всесвіт-2019 чудово зарекомендувала себе у цьому році: вона здобула перемогу на міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019, створила власний бренд вечірніх суконь і купальних костюмів, займалася розвитком себе як духовно, так і фізично.

    Ястремська народилася у багатодітній родині – у неї два брати та сестра. Дівчина володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку мову.

    Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю Управління персоналом і маркетинг. Закінчила школу телеведучих, працювала моделлю і встигла побувати на сторінках багатьох відомих журналів.

    Фінал конкурсу Міс Всесвіт-2020 перенесли на першу половину 2021 року.

    Теги: конкурс Україна коронавірус
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