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Німеччина розслідує воєнні злочини у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина розслідує воєнні злочини у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
Гостомель після деокупації, 1 квітня 2022 року
фото з відкритих джерел

Окупанти поранили громадянина Німеччини

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує злочин росіян у Гостомелі Київської області, а саме стрілянину по мирних жителях, де постраждав німецький громадянин. Про це пише Tagesschau.

Речниця прокуратури зазначила, що відомство веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.

Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони дістали поранення. Серед постраждалих була людина з громадянством Німеччини.

«Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв’язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини», – прокоментувала речниця. 

Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних.

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Теги: війна окупанти Гостомель Німеччина

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