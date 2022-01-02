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    Сьогодні на Донбасі зберігається «тиша»

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    Українські військові продовжують стримувати російську агресію - Сьогодні на Донбасі зберігається «тиша»

    Українські військові продовжують стримувати російську агресію

    фото: depo

    Із початку доби 2 січня у зоні ООС обстрілів не зафіксовано

    Із початку доби 2 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюватимуть ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

    При цьому в штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.

    Нагадаємо, у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

    Напередодні окупанти на Донбасі вбили українського військового.

    Як стало відомо, упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна військові
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    Сьогодні на Донбасі зберігається «тиша»