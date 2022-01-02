Сьогодні на Донбасі зберігається «тиша»

Із початку доби 2 січня у зоні ООС обстрілів не зафіксовано

Із початку доби 2 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюватимуть ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

Напередодні окупанти на Донбасі вбили українського військового.

Як стало відомо, упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників.

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