Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили вночі по Харкову (фото)
Внаслідок обстрілу пошкоджено коледж у центрі Харкова
У результаті нічного обстрілу Харкова постраждала мешканка Слобідського району міста. Про це повідомив керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.
За його словами, вночі у місто прилетіло дві рашистські ракети - у центр та Слобідський район.
За попередніми даними, обидві ракети – ракетного комплексу С-300. На місцях виявлені уламки зенітної керованої ракети 5В55.
«У центрі ракети влучила біля коледжу - постраждалих немає, пошкоджено будівлю та труби. У Слобідському районі постраждала жінка 1972 року народження, яка живе навпроти місця «прильоту» – мінно-вибухова травма. Також було пошкоджено 7 тролейбусів, вікна, балкони, автомобілі», – розповів Болвінов.
Раніше повідомлялося, що у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.
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