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Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили вночі по Харкову (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили вночі по Харкову (фото)
Слідчі виявили уламки зенітної керованої ракети 5В55
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Внаслідок обстрілу пошкоджено коледж у центрі Харкова

У результаті нічного обстрілу Харкова постраждала мешканка Слобідського району міста. Про це повідомив керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, вночі у місто прилетіло дві рашистські ракети - у центр та Слобідський район.

За попередніми даними, обидві ракети – ракетного комплексу С-300. На місцях виявлені уламки зенітної керованої ракети 5В55.

«У центрі ракети влучила біля коледжу - постраждалих немає, пошкоджено будівлю та труби. У Слобідському районі постраждала жінка 1972 року народження, яка живе навпроти місця «прильоту» – мінно-вибухова травма. Також було пошкоджено 7 тролейбусів, вікна, балкони, автомобілі», – розповів Болвінов.

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Раніше повідомлялося, що у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.

Теги: окупанти Харків Україна війна росія обстріл

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