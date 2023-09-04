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Везли кота командувача двома гелікоптерами. Окупант розповів про «бойові» завдання (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Везли кота командувача двома гелікоптерами. Окупант розповів про «бойові» завдання (відео)
фото: скрін із відео

«Командири в РФ не мають коли займатися своїми солдатами»

Льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав Україні російський гелікоптер Мі-8, розповів що командири в РФ «живуть у своє задоволення, навіть якщо це суперечить будь-яким законам та правилам».

Відповідаючи на запитання, чи були випадки нелогічного та нераціонального використання льотчиків та авіації, Кузьмінов сказав: «Так, повно таких випадків».

«Нашому командувачу потрібно було перевезти кота, він у нього якийсь породистий. Для цього було надано два екіпажі Мі-8 та Мі-24. Тобто два гелікоптери перевозили цю чудову тварину, умовно, з Ростова до Єйська – Мі-8 летить, а Мі-24 кружляє, прикриває його», – розповів він.

Кузьмінов зазначив, що на борту в той момент перебували шестеро військових, а летіти до вказаного населеного пункту потрібно було близько години.

«Спалили багато палива, ресурсів техніки. До того ж екіпажу не завжди дають відпочивати», – додав він.

Описуючи ставлення командирів до підлеглих в російській армії загалом, Кузьмінов заявив, що російські солдати «самі собі надані», а командирам «немає коли займатися цим, у них своїх проблем вистачає».

Як повідомлялося, гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії ймовірно приземлився на аеродромі в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

Нагадаємо, триває 558-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна пілот вертоліт

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