Стало відомо, скільки «Калібрів» Росія тримає напоготові

У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

Станом на ранок 11 березня російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі один ракетоносій із сімома крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 7 ракет», – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

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Водночас у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, 9 березня ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування.