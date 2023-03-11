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Стало відомо, скільки «Калібрів» Росія тримає напоготові

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, скільки «Калібрів» Росія тримає напоготові
РФ завдає по Україні ракетних ударів із Чорного моря, зокрема
фото з відкритих джерел

У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

Станом на ранок 11 березня російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі один ракетоносій із сімома крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 7 ракет», – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Стало відомо, скільки «Калібрів» Росія тримає напоготові фото 1

Нагадаємо, 9 березня ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Теги: ракета Чорне море корабель окупанти росія

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