Небезпека залишається. Окупанти вивели в море ракетоносії

Росія може завдавати не лише масованих ударів, але й точкових

У Чорному морі наразі перебуває два ракетоносії, які споряджені 16 ракетами типу «Калібр». Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«З активністю тактичної й стратегічної авіації було зафіксовано й виведення ракетоносіїв. Зараз у Чорному морі перебувають два ракетоносії, які оснащені 16 "Калібрами". Небезпека залишається», – розповіла Гуменюк.

Речниця зазначила, що небезпека ракетних ударів залишається на високому рівні. Росія може завдавати не лише масованих ударів, але й точкових.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.