Стало відомо, в якій області зруйновано 100% інфраструктури

Гайдай зазначив, що повністю відновити Луганську область можна за сім років. Скільки для цього знадобиться коштів – поки невідомо.

У Луганській області зруйновано 100% інфраструктури. Це стосується газопостачання, електрики і води. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв’ю «РБУ-Україна».

«Тому що треба провести аналіз всіх руйнувань після деокупації, а потім вже з'ясовувати кошториси», – заявив Гайдан.

Допомогти у відбудові регіону готові країни Балтії.

«Багато наших друзів, які готові допомогти, особливо Балтійські країни, але ми поки не ведемо ці розмови. Хочеться більш-менш розуміти, як будуть розвиватися події, а потім вже чітко домовлятися», – додав голова ОВА.

Раніше Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. За його словами, у Сєвєродонецьку та селах громади залишається до 15 тисяч мешканців.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку Луганської області російсько-окупаційні війська навмисне б'ють по місцях скупчення людей, бо знають, де облаштовані бомбосховища.

Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.