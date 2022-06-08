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    Події в Україні

    Стало відомо, в якій області зруйновано 100% інфраструктури

    Допомогти у відбудові Луганської області готові країни Балтії - Стало відомо, в якій області зруйновано 100% інфраструктури

    Допомогти у відбудові Луганської області готові країни Балтії

    фото з відкритих джерел

    Повністю відновити Луганщину можна за сім років

    У Луганській області зруйновано 100% інфраструктури. Це стосується газопостачання, електрики і води. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв’ю «РБУ-Україна».

    Гайдай зазначив, що повністю відновити Луганську область можна за сім років. Скільки для цього знадобиться коштів – поки невідомо.

    «Тому що треба провести аналіз всіх руйнувань після деокупації, а потім вже з'ясовувати кошториси», – заявив Гайдан.

    Допомогти у відбудові регіону готові країни Балтії.

    «Багато наших друзів, які готові допомогти, особливо Балтійські країни, але ми поки не ведемо ці розмови. Хочеться більш-менш розуміти, як будуть розвиватися події, а потім вже чітко домовлятися», – додав голова ОВА.

    Раніше Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. За його словами, у Сєвєродонецьку та селах громади залишається до 15 тисяч мешканців.

    Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку Луганської області російсько-окупаційні війська навмисне б'ють по місцях скупчення людей, бо знають, де облаштовані бомбосховища.

    Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Стало відомо, в якій області зруйновано 100% інфраструктури