Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія
Стефанчук поклав квіти до могил колег
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Руслан Стефанчук разом із учасниками 12-го раунду Діалогу Жана Моне відвідав Личаківський цвинтар у Львові

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук показав, який вигляд має могила ексспікера парламенту Андрія Парубія. Як інформує «Главком», відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Руслан Стефанчук разом із учасниками 12-го раунду Діалогу Жана Моне відвідав Личаківський цвинтар у Львові. Вони поклали квіти до могил Андрія Парубія – колишнього очільника парламенту, та Ярослава Рущишина – народного депутата України.

Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія фото 1

«Вони служили Україні. У складні моменти – брали відповідальність. Коли було важко – залишалися принциповими. Їхній шлях – приклад того, як особиста позиція стає частиною спільної історії держави. Вічна пам’ять», – написав Руслан Стефанчук.

Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія фото 2

Андрій Парубій був убитий 30 серпня у Львові. За даними СБУ, затриманий за підозрою у вбивстві – 52-річний львів’янин Михайло Сцельников – діяв на замовлення російських спецслужб.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно) за його видатний внесок у державне будівництво та захист національних інтересів.

Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія фото 3

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. 

Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія фото 4

Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і він помер під час транспортування до медичного закладу.

До слова, після трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина, Верховна Рада України може встановити новий історичний антирекорд за кількістю парламентарів. Кількість нардепів скоротиться до 397 при конституційному складі у 450 осіб. Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради як мажоритарник. Це означає, що, на відміну від депутатів, обраних за партійними списками, його не можна просто замінити наступним кандидатом зі списку фракції.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія
Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT
Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення
Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua