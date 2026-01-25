Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія

Руслан Стефанчук разом із учасниками 12-го раунду Діалогу Жана Моне відвідав Личаківський цвинтар у Львові

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук показав, який вигляд має могила ексспікера парламенту Андрія Парубія. Як інформує «Главком», відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Руслан Стефанчук разом із учасниками 12-го раунду Діалогу Жана Моне відвідав Личаківський цвинтар у Львові. Вони поклали квіти до могил Андрія Парубія – колишнього очільника парламенту, та Ярослава Рущишина – народного депутата України.

«Вони служили Україні. У складні моменти – брали відповідальність. Коли було важко – залишалися принциповими. Їхній шлях – приклад того, як особиста позиція стає частиною спільної історії держави. Вічна пам’ять», – написав Руслан Стефанчук.

Андрій Парубій був убитий 30 серпня у Львові. За даними СБУ, затриманий за підозрою у вбивстві – 52-річний львів’янин Михайло Сцельников – діяв на замовлення російських спецслужб.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно) за його видатний внесок у державне будівництво та захист національних інтересів.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і він помер під час транспортування до медичного закладу.

До слова, після трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина, Верховна Рада України може встановити новий історичний антирекорд за кількістю парламентарів. Кількість нардепів скоротиться до 397 при конституційному складі у 450 осіб. Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради як мажоритарник. Це означає, що, на відміну від депутатів, обраних за партійними списками, його не можна просто замінити наступним кандидатом зі списку фракції.