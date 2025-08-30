Головна Країна Кримінал
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину
На місці вбивства працюють експерти-криміналісти та поліція
кадр з прямої трансляції

Андрій Парубій загинув на місці від отриманих вогнепальних поранень

Сьогодні, 30 серпня у Львові було вбито чинного народного депутата, колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Повідомлення про вбивство Парубія підтвердив Офіс генпрокурора, передає «Главком».

Подія сталася близько опівдня у Сихівському районі Львова. Підозрюваний втік з місця злочину на електровелосипеді. За попередніми даними, він був замаскований під кур'єра служби доставки – у шоломі, чорному вбранні та з рюкзаком доставки.

За повідомленням місцевих ЗМІ, на місці події виявлено сім гільз. На кадрах з місця вбивства видно, як невідома особа очікувала, коли вулицею буде йти Андрій Парубій, він пішов слідом за політиком, наблизившись до нього – здійснив декілька пострілів практично впритул.

Як повідомили в поліції, Андрій Парубій загинув на місці від отриманих вогнепальних поранень.

Правоохоронці огородили місце вбивства Андрія Парубія. Тіло Андрія Парубія ще не забрали з місця вбивства. Зараз там працюють поліцейські та кінологічна служба. Проводяться слідчі дії.

Більше коментарів представники поліції не надають.

На місце вбивства колишнього голови ВРУ Андрія Парубія прибули члени його родини, але правоохоронці їх також не пускають на місце злочину. Тривають слідчі дії. Фахівці проводять експертизу.

Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину фото 1

Народний депутат Микола Княжицький, який перебуває на місці вбивства розповів, що Парубія вбили за його проукраїнську позицію.

«Вбито було, тому це російська помста за його позицію. Тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в Комітеті з питань оборони. Парубій вважав своєю місією – допомагати армії та дуже активно в Комітеті оборони працював. У нього була послідовницька державна позиція завжди», – каже Княжицький.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, сьогодні 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину фото 2

З місця події вже також опубліковано перші кадри.

Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину фото 3

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».

