Втрати ворога станом на 7 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 7 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 7 березня втратила:
- особового складу – близько 1 272 360(+1010) осіб
- танків – 11 737 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 151(+3) од.
- артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
- РСЗВ – 1 670 (+1) од.
- засоби ППО – 1 322 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі/катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1473-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0