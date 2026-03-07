Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 7 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11737 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 7 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 272 360(+1010) осіб
  • танків – 11 737 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 151(+3) од.
  • артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 670 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 322 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі/катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од.
  • спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1473-й день повномасштабної війни в Україні.

