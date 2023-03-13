Стрілецький бій в Бахмуті: ЗСУ показали, як накрили росіян (відео)

Відео було зроблене на відеокамеру, що встановлена на шоломі українського бійця

Воїни із добровольчого підрозділу Signum показали фрагмент стрілецького бою з російськими загарбниками на Донецькому напрямку у Бахмуті. Запис оприлюднений на сторінці підрозділу у Телеграм.

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Як зазначається у повідомленні, відео було зроблене на відеокамеру, що встановлена на шоломі українського бійця.

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Нагадаємо, ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків.

До відома, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.