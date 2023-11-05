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Строкової служби не буде: Міноборони затвердило нову кадрову політику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Строкової служби не буде: Міноборони затвердило нову кадрову політику
Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики в Україні до 2028 року підписав міністр оборони Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики в Україні до 2028 року. Про це пише пресслужба Міноборони.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

«Головний акцент концепції – гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі Збройними силами держав-членів НАТО», – ідеться у повідомленні.

Очікувані результати змін:

  • ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
  • людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
  • удосконалена електронна система військового обліку;
  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
  • вдосконалене психологічне забезпечення;
  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
  • належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження Концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Очільники міноборони двох країн обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони України до майбутнього.

 

Теги: Міноборони наказ культура Рустем Умєров

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