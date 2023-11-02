Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі

Блок-контейнери будуть розміщені найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники

Міністерство оборони України закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах.

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«Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. У числі перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці», – йдеться у повідомленні.

Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми. У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

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Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

Тим часом, понад 42 тис. жінок-військовослужбовців не забезпечено спідньою білизною за бюджетні кошти. Про це свідчать результати ревізії Рахункової палати.