Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі
фото: Міноборони

Блок-контейнери будуть розміщені найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники

Міністерство оборони України закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах. 

«Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. У числі перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці», – йдеться у повідомленні.

Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі фото 1

Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми. У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі фото 2

Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

Тим часом, понад 42 тис. жінок-військовослужбовців не забезпечено спідньою білизною за бюджетні кошти. Про це свідчать результати ревізії Рахункової палати.

Читайте також: Як Міноборони залишило армію без трусів. Рахункова палата опублікувала результати ревізії
Теги: Міноборони кондиціонер військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рахункова палата з'ясувала: понад 42 тис. жінок-військовослужбовців не забезпечено спідньою білизною за бюджетні кошти
Як Міноборони залишило армію без трусів. Рахункова палата опублікувала результати ревізії Війна і бізнес
Сьогодні, 07:00
На Буковині священник УПЦ МП відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні військового
На Буковині священник УПЦ МП відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні військового
Вчора, 20:50
Система «Залізний промінь» здатна знищувати ракети за допомогою лазера
Ізраїль використає першу у світі лазерну систему протиповітряної оборони
27 жовтня, 07:02
Хронологія «помилки». У справі про «незаконний прибуток» зброярів спливли нові документи
Хронологія «помилки». У справі про «незаконний прибуток» зброярів спливли нові документи
25 жовтня, 17:28
Після проходження лікування людина направляється на медичний огляд до ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби
Як повернутися військовому на службу після поранення: роз'яснення
24 жовтня, 16:09
Романові було 24 роки, Леоніду – 21
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
18 жовтня, 09:00
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден
США розглядають можливість візиту Байдена до Ізраїлю
16 жовтня, 03:15
Штраф на майже 700 тис. грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби
Штраф на майже 700 тис. грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби
8 жовтня, 12:56
Ракета «Іскандер» коштує мільйони, тому просто так її не випускають
Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки
6 жовтня, 23:05

Суспільство

Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі
Із кондиціонером та душем: Міноборони передало на передову житлові модулі
Міноборони залишило військовослужбовиць без спідньої білизни
Міноборони залишило військовослужбовиць без спідньої білизни
Якими є основні проблеми України на сьогодні: результати опитування
Якими є основні проблеми України на сьогодні: результати опитування
Пройшов Майдан, АТО, створив центр тактичної підготовки. Згадаймо казаха Андрія Кудабекова
Пройшов Майдан, АТО, створив центр тактичної підготовки. Згадаймо казаха Андрія Кудабекова
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
Чи можна пред'явити паспорт в «Дії» для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ
Чи можна пред'явити паспорт в «Дії» для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6212
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
5284
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
4096
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
3994
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3911
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту