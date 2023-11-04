Умєров зідзвонився з главою Пентагону: обговорили одну з головних потреб ЗСУ

Український міністр оборони попросив у США більше боєприпасів для наших воїнів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Про це український посадовець розповів у Facebook.

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«Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні», – написав Умєров.

Очільники міноборони двох країн обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони України до майбутнього.

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«Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів. Вдячний за постійну та непохитну підтримку», – зазначив очільник українського відомства.

Нагадаємо, що за даними NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.

До слова, вчора міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України. До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі