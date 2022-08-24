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Ярош не в тренді? Російські силовики знайшли у Ройзмана візитівку ексглави СБУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ярош не в тренді? Російські силовики знайшли у Ройзмана візитівку ексглави СБУ
У Росії затримано ексмера Єкатеринбурга
фото з відкритих джерел

Російського опозиційного політика затримали у кримінальній справі щодо «дискредитації» армії РФ

Російські силовики під час обшуків у колишнього мера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана, якого звинувачують за «антивоєнною» статтею, виявили візитівку ексголови Служби безпеки України Ігоря Смешка. Про це пише видання Ura.ru.

Журналісти зазначають, що процесуальні дії відбувалися у квартирі Євгена Ройзмана, іменному фонді політика, а також у приватному музеї «Нев'янська ікона».

Під час обшуків правоохоронці виявили візитки з контактами такихіноземних дипломатів та політиків. Серед них опинились контакти директора польського музею ікон Міхала Богуцького, посла Швейцарії в Москві Крістіни Марті Ланг, естонського громадського діяча Мееліса Кубітса. Також знайшли контакти колишнього голови СБУ Ігоря Смешка.

Ярош не в тренді? Російські силовики знайшли у Ройзмана візитівку ексглави СБУ фото 1

Затримання Євгена Ройзмана та звинувачення на адресу ексмера Єкатеринбурга прокоментував губернатор Свердловської області Євген Куйвашев. За словами чиновника, з колишнім міським головою його пов'язують непрості стосунки, проте навіть політичні опоненти заслуговують на справедливість та повагу. Куйвашев також додав, що розраховує на продовження приватного музею «Нев'янська ікона», створеного Євгеном Ройзманом.

Як відомо, ексмеру Єкатеринбурга висунули звинувачення за «антивоєнною» статтею – ч. 1 ст. 280.3 Кримінального кодексу РФ – «Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян». Приводом до порушення кримінальної справи, як вважає сам Євген Ройзман, стала його фраза «Вторгнення в Україну».

Нагадаємо, раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Теги: СБУ Ігор Смешко росія

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