Банк Ахметова без пояснень відмовився обслуговувати топчиновника часів Януковича

Фінустанова заявила, що приймає рішення про відмову від співпраці з клієнтом за результатами аналізу виявлених ризиків

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) відмовив у обслуговуванні топчиновнику часів Януковича Олександру Кацубі та розірвав укладені з ним договори. Через це ексзаступник глави «Нафтогазу» подав на фінустанову до суду, пише «Главком».

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Адвокат Кацуби і голова профспілки «Українська незалежна фундація правників» Ростислав Кравець у коментарі «Главкому» заявив, що його клієнт багато років користувався картковим рахунком у ПУМБ. Він зазначив, що банк односторонньо відмовився від проведення фінансових операцій, і додав, що така практика з’явилася за часів керівництва Нацбанком Валерією Гонтаревою.

«Це досить тривожний дзвіночок для українців. Тому що, користуючись послугами банків, ви можете залишитися не лише без грошей, а й втратити можливість у цілому працювати через банківську систему. Переконаний, що це протирічить нормам Конституції, оскільки права осіб обмежуються без рішення суду», – підкреслив Ростислав Кравець.

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Зазначається, що топчиновник часів Януковича може підпадати під поняття «політично значущі особи» (PEP – politically exposed persons), щодо яких здійснюється особливий контроль банківської системи України. Топчиновники після звільнення з посади тепер мають довічний статус РЕРів, відповідно до законопроєкта №9269-д, ухваленого у жовтні Радою та підписаного президентом.

У ПУМБі, який належить промислово-фінансовій групі СКМ українського олігарха Ріната Ахметова, з приводу відмови у співпраці з Кацубою повідомили, що керуються стандартами та процедурами, які спрямовані на систематичний моніторинг укладених договорів про надання фінансових та нефінансових платіжних послуг. За результатами аналізу виявлених ризиків «може бути прийнято рішення про відмову у встановленні ділових відносин з потенційним клієнтом або про припинення банківського обслуговування вже з існуючим клієнтом». Також фінустанова додала, що політично значущих осіб розглядає як високоризикованих клієнтів та вживає додаткові заходи перевірки стосовно таких клієнтів, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб.

Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк підкреслила, що близькі родичі публічної особи – батьки чи дорослі діти – мають статус пов’язаної особи, а не статус PEP. І саме суб’єкт первинного фінмоніторингу вирішуватиме, чи піддавати їх контролю.

Нагадаємо, ексзаступник голови правління компанії «Нафтогаз Україна» Олександр Кацуба, один із фігурантів скандальної історії так званих «вишок Бойка», оскаржує в апеляції вирок шестирічної давнини. Суть справи стосується причетності Олександра Кацуби до махінацій з пальним на суму понад 450 млн грн. Крім цього, Олександр Кацуба згадується у ще одній гучні справі – так звані «вишки Бойка».

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У червні 2016 року генпрокуратура затримала Олександра Кацубу. Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 млн грн у бюджет і дав важливі свідчення. За даними ЗМІ, у судовому вироку вказано, що дії Кацуби за різними епізодами злочинної діяльності призвели до збитків держави на суму понад $1 млрд. Компенсовані 100 млн грн. за тодішнім курсом становило близько $3,5 млн або 0,35% від загальної суми збитків.