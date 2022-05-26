Суд покарав вже третього дезертира з Криму, який повернувся в Україну з армією РФ

Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі

Дніпровський районний суд міста Києва визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

«За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Дніпровський районний суд м. Києва визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією всього майна.

Повідомляється, що колишній український військовослужбовець у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та вступив на службу до збройних сил держави-агресора. Через вісім років – 25 лютого 2022 року він повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області. 1 березня 2022 року колона окупантів була знищена ЗС України, а зрадника взято в полон.

Його та двох вже засуджених до реального покарання українських військових було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Нагадаємо, за здачу міста окупанту у лютому двоє мерів одержали підозру в держзраді.

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