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Росіянин, який вбив двох цивільних на Чернігівщині, отримав довічне ув'язнення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіянин, який вбив двох цивільних на Чернігівщині, отримав довічне ув'язнення
фото ілюстративне

Суд визнав винним російського військовослужбовця в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством

Російського військового, який навесні 2022 року на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців. Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств», – йдеться у повідомленні.

Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями РФ, вивів чоловіків із підвалу.

Старшого з них відпустив, а двох інших відвів у чагарники та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм постраждалі померли на місці події.

Суд визнав винним російського військовослужбовця в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Росіянин, який вбив двох цивільних на Чернігівщині, отримав довічне ув'язнення фото 1

Нагадаємо, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія вбивство суд Україна прокурор

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