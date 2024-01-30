Росіянин, який вбив двох цивільних на Чернігівщині, отримав довічне ув'язнення

Суд визнав винним російського військовослужбовця в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством

Російського військового, який навесні 2022 року на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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«Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців. Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств», – йдеться у повідомленні.

Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями РФ, вивів чоловіків із підвалу.

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Старшого з них відпустив, а двох інших відвів у чагарники та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм постраждалі померли на місці події.

Суд визнав винним російського військовослужбовця в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.