Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років
Усі 28 видів кажанів, які живуть на території України, занесені до Червоної книги
фото з відкритих джерел

Обидва обвинувачені мають відшкодувати судові та експертні витрати

Кременчуцький районний суд виніс вирок двом 19-річним хлопцям, які знущалися з кажана. Екзекуцію вони знімали на відео. Про це повідомляє «Полтавщина».

Суд призначив хлопцям по 5 років умовного покарання за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 4 ст. 299 КК України).

У травні 2023-го двоє 19-річних кременчуківців зняли відео зі знущанням із кажана, яке було опубліковане в телеграм-каналі «Х Кременчук». Згодом цей же канал указав на сторінки в Instagram двох фігурантів.

Хлопці знайшли у покинутій будівлі кажана та почали над ним знущатися. Як установила експертиза, від отриманих травм кажан міг померти. Юнаки зняли катування на камеру та виклали в мережу.

Обидва хлопці визнали провину та уклали угоди з прокурором, підтвердивши обставини справи. Суд врахував усі обставини та призначив зловмисникам по 5 років ув’язнення, але від відбування покарання їх звільнили з іспитовим строком у 2 роки.

Також обидва обвинувачені мають відшкодувати судові та експертні витрати – по 14 338 грн кожен.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Як відомо, всі 28 видів кажанів, які живуть на території України, занесені до Червоної книги та потребують охорони.

Нагадаємо, на Харківщині власник кінного клубу покинув породистих тварин напризволяще. Після окупації чоловік вихав до Росії разом із документами на коней. Тепер за породистими тваринами доглядають поліція та волонтери. 

Теги: книги прокурор Полтавщина вирок Кременчук експертиза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники обережно виловили кажанів та випустили їх на вулицю
У Луцьку квартиру окупували 30 кажанів (фото)
22 серпня, 2023, 17:41
Зооволонтер забрав тварин на перетримку
У Вінниці на балконі оселилися 40 кажанів (фото, відео)
18 лютого, 2022, 12:06
Зимова сплячка кажанів продовжиться у центі порятунку рукокрилих
У Дніпрі мешканець знайшов у квартирі 700 кажанів (фото)
5 лютого, 2022, 21:29

Суспільство

У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років
На Львівщині встановлено рекорд з наймасовішого виконання колядки про Бахмут
На Львівщині встановлено рекорд з наймасовішого виконання колядки про Бахмут
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
Пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні
Пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
Загинула під час обстрілу столиці. Згадаймо 11-річну Катерину Піхур
Загинула під час обстрілу столиці. Згадаймо 11-річну Катерину Піхур

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
30K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
13K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
12K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
9156
Які виплати отримують пенсіонери, що працюють: Пенсійний фонд оновив дані

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua