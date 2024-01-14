У Кременчуці хлопці знущалися з кажана: їх засудили до п'яти років

Усі 28 видів кажанів, які живуть на території України, занесені до Червоної книги

Обидва обвинувачені мають відшкодувати судові та експертні витрати

Кременчуцький районний суд виніс вирок двом 19-річним хлопцям, які знущалися з кажана. Екзекуцію вони знімали на відео. Про це повідомляє «Полтавщина».

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Суд призначив хлопцям по 5 років умовного покарання за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 4 ст. 299 КК України).

У травні 2023-го двоє 19-річних кременчуківців зняли відео зі знущанням із кажана, яке було опубліковане в телеграм-каналі «Х Кременчук». Згодом цей же канал указав на сторінки в Instagram двох фігурантів.

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Хлопці знайшли у покинутій будівлі кажана та почали над ним знущатися. Як установила експертиза, від отриманих травм кажан міг померти. Юнаки зняли катування на камеру та виклали в мережу.

Обидва хлопці визнали провину та уклали угоди з прокурором, підтвердивши обставини справи. Суд врахував усі обставини та призначив зловмисникам по 5 років ув’язнення, але від відбування покарання їх звільнили з іспитовим строком у 2 роки.

Також обидва обвинувачені мають відшкодувати судові та експертні витрати – по 14 338 грн кожен.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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Як відомо, всі 28 видів кажанів, які живуть на території України, занесені до Червоної книги та потребують охорони.

Нагадаємо, на Харківщині власник кінного клубу покинув породистих тварин напризволяще. Після окупації чоловік вихав до Росії разом із документами на коней. Тепер за породистими тваринами доглядають поліція та волонтери.