У Самарі горить НПЗ, Одеса, Харків та Запоріжжя зазнали ударів: головне за ніч 10 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 червня 2026 року

Ніч на 10 червня відзначилася ударом по одному з найбільших НПЗ Росії – у Самарській області: над Новокуйбишевськом здійнявся стовп чорного диму. Водночас ворог атакував українські міста – під ударом опинилися Одеса, Харків і Запоріжжя. Паралельно США завдали нових ударів по Ірану у відповідь на збитий гелікоптер. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 червня.

У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ

Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області – місцеві повідомляють про велику пожежу, видиму над усім містом. Завод входить до групи «Роснєфть» і є найбільшим нафтопереробним підприємством у самарському кластері компанії – його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє реактивне паливо для армії РФ та сировину для вибухових речовин. Це вже дев'ята задокументована атака на завод – після жовтневого удару 2025 року він зупиняв первинну переробку нафти.

Удари по Одесі, Харкову та Запоріжжю

Вночі ворог атакував кілька українських міст. В Одесі дрони влучили у житлові будинки – постраждала жінка. У Вільнянську Запорізького району Росія вдарила ракетами: поранено семеро людей, серед них троє дітей. Харків під ранок зазнав масованої атаки безпілотниками: зафіксовано 26 ударів БПЛА, головний удар припав на Холодногірський район – там спалахнули пожежі. Ще один прильот зафіксовано в лісосмузі Шевченківського району. Кількість постраждалих в Холодногірському районі зросла до п'яти. Деталі уточнюються.

США вдарили по Ірану у відповідь на збитий гелікоптер

Американські збройні сили завдали нових ударів по Ірану – приводом стало знищення американського гелікоптера іранськими силами. Ситуація на Близькому Сході загострюється.

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