РФ знищила відділення «Нової пошти» на Запоріжжі

Унаслідок обстрілу співробітники компанії не постраждали

Унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, ніхто зі співробітників не постраждав. Водночас удар знищив понад 150 посилок, які на момент атаки перебували у відділенні.

«На жаль, 150+ відправлень згоріли. Компанія вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам сягає 300 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби, поруч зі знищеним відділенням буде встановлене мобільне.

Нагадаємо, 1 квітня росіяни атакували Волинь. У Луцьку зафіксували влучання у склад «Нової пошти». Всі співробітники перебували в укриттях в момент влучання і не постраждали.

Як повідомлялося, 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів «Нової пошти».

До слова, «Нова пошта» оголосила про часткове коригування тарифів на свої послуги. Нові ціни почнуть діяти з 13 квітня 2026 року. У компанії пояснюють такий крок необхідністю підтримувати високу швидкість та якість сервісу в умовах зростання цін на пальне, електроенергію та операційні витрати.