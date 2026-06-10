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В окупованому Криму поїзди курсуватимуть лише вдень

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В окупованому Криму поїзди курсуватимуть лише вдень
Нові обмеження – прямий наслідок системної ізоляції Криму, що посилюється з кожним тижнем
фото з відкритих джерел

Аксьонов: частина поїздів йтиме лише до Керч-Південної, звідти – автобусами до Сімферополя

Окупаційна адміністрація Криму з 00:00 10 червня запроваджує нову схему залізничного сполучення: в'їзд на анексований півострів залізницею дозволений виключно у світлий час доби – з 5:00 до 23:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал окупаційного «голови» Криму Сергія Аксьонова.

Як змінюється розклад

За словами Аксьонова, у літньому графіку передбачено курсування 48 пар приміських поїздів і 14 пар поїздів далекого сполучення за 20 маршрутами. З них 8 пар по 10 маршрутах курсуватимуть по Криму в денний час і слідуватимуть до Сімферополя за затвердженим розкладом. Решта – 6 пар по 10 маршрутах – прямуватимуть лише до станції Керч-Південної.

Пасажирам, які прибудуть до Керч-Південної, доведеться пересідати на автобуси потрібного напрямку – до Джанкоя, Владиславівки, Сімферополя тощо. Аналогічна схема діятиме і у зворотному напрямку: з Сімферополя, Джанкоя чи Владиславівки до Керчі. Приміське сполучення ці зміни не торкнулися. Розклад опубліковано на офіційному сайті Міністерства транспорту Республіки Крим.

Залізниця як дзеркало кризи

Нові обмеження – прямий наслідок системної ізоляції Криму, що посилюється з кожним тижнем. У ніч на 9 червня Сили оборони України завдали повторного удару по Чонгарському мосту і повністю вивели його з ладу – одному з ключових наземних переходів між окупованим півостровом і материком.

Паралельно розгортається паливна криза: на початку червня окупанти повністю припинили вільний продаж бензину цивільним у Севастополі – пальне залишили виключно для екстрених служб. Раніше, з 31 травня, діяла норма 20 літрів на добу в одні руки, але й вона не врятувала: черги на АЗС в Інкермані та Алупці сягали кількох сотень автомобілів. У Севастополі магазини запровадили обмеження на продаж олії та макаронів – не більше трьох одиниць на руки.

Логістичний локдаун охопив і туристів: близько 70% відпочивальників опинилися фактично в пастці – без пального виїхати з півострова вкрай складно. Постачання продовольства також під загрозою: вантажівки з продуктами йдуть трасою Р-280 (так звана «Новоросія»), яку Сили оборони перетворили на зону ризику, планомірно знищуючи бензовози.

Нагадаємо, «Главком» аналізував, як українські дрони беруть під контроль логістику Росії від Маріуполя до Криму: повністю перекрити наземний рух на цьому маршруті – завдання цілком здійсненне. Кримським мостом паливо не перевозять з 2022 року, поромна переправа через Керченську протоку залежить від погоди, а сухопутний «коридор» через Херсонщину дедалі більше нагадує зону бойових дій.

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Теги: Крим окупанти бензин вантажівки криза потяг пальне обмеження

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