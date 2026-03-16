«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
На Сумщині тимчасово скасовано деякі приміські поїзди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
«Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу. Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб», – йдеться у повідомленні.
16 березня не вийдуть на маршрути такі поїзди:
- №7008 Тростянець-Смородине – Люботин.
- №6261/6262 Люботин – Лебединська.
- №6267 Лебединська – Суми.
- №6019 Суми – Ворожба.
- №7011 Люботин – Суми.
17 березня:
- №6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.
Коментарі — 0