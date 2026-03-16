Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
Залізничники не назвали дату повного відновлення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу»

На Сумщині тимчасово скасовано деякі приміські поїзди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу. Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб», – йдеться у повідомленні.

16 березня не вийдуть на маршрути такі поїзди:

  • №7008 Тростянець-Смородине – Люботин.
  • №6261/6262 Люботин – Лебединська.
  • №6267 Лебединська – Суми.
  • №6019 Суми – Ворожба.
  • №7011 Люботин – Суми.

17 березня:

  • №6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».

Теги: Укрзалізниця Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2026
СБУ прокоментувала затримання співробітника НАБУ
СБУ прокоментувала затримання співробітника НАБУ
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: виникла пожежа (оновлено)
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: виникла пожежа (оновлено)
Лінія фронту станом на 15 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 березня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua