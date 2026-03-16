«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня

«Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу»

На Сумщині тимчасово скасовано деякі приміські поїзди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу. Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб», – йдеться у повідомленні.

16 березня не вийдуть на маршрути такі поїзди:

№7008 Тростянець-Смородине – Люботин.

№6261/6262 Люботин – Лебединська.

№6267 Лебединська – Суми.

№6019 Суми – Ворожба.

№7011 Люботин – Суми.

17 березня:

№6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».