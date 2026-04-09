Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є поранені

Ростислав Вонс
Унаслідок ударів окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру
Через атаки РФ постраждали двоє людей

Понад 10 разів російські окупанти обстріляли три райони на Дніпропетровщині. Унаслідок ударів ворога постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, у Нікопольському районі під ударом опинився Нікополь, а також Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, гараж і транспортні засоби. Постраждала 28-річна жінка.

У Павлограді внаслідок обстрілу виникла пожежа. Пошкоджені оселі та магазини. Постраждав 49-річний чоловік. Рятувальники ліквідували займання.

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атак зайнялися автомобілі. Також пошкоджені приватні будинки. Надзвичайники ліквідували пожежі.

Нагадаємо, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури, є пошкодження.

Крім того, російські загарбники атакували Запорізький район. Унаслідок ранкового обстрілу загинула щонайменше одна людина, четверо дістали поранень. Через атаку в селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Також удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки.

До слова, російські загарбники вдарили по Сумщині. Унаслідок атаки ворога на Роменську громаду загинула одна людина, ще три – травмовані. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий сектор та інфраструктура. Також сталось займання в оселі та нежитловому приміщенні.

