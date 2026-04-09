Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є поранені

Через атаки РФ постраждали двоє людей

Понад 10 разів російські окупанти обстріляли три райони на Дніпропетровщині. Унаслідок ударів ворога постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, у Нікопольському районі під ударом опинився Нікополь, а також Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, гараж і транспортні засоби. Постраждала 28-річна жінка.

Ворог понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровської області фото: ДСНС

У Павлограді внаслідок обстрілу виникла пожежа. Пошкоджені оселі та магазини. Постраждав 49-річний чоловік. Рятувальники ліквідували займання.

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атак зайнялися автомобілі. Також пошкоджені приватні будинки. Надзвичайники ліквідували пожежі.

Унаслідок обстрілу РФ поранення отримали дві людини фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури, є пошкодження.

Крім того, російські загарбники атакували Запорізький район. Унаслідок ранкового обстрілу загинула щонайменше одна людина, четверо дістали поранень. Через атаку в селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Також удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки.

До слова, російські загарбники вдарили по Сумщині. Унаслідок атаки ворога на Роменську громаду загинула одна людина, ще три – травмовані. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий сектор та інфраструктура. Також сталось займання в оселі та нежитловому приміщенні.