В Одесі дрони влучили у житлові будинки: постраждала жінка

Пошкоджена квартира на п'ятому поверсі в Приморському районі Одеси після влучання ворожого безпілотника

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, на місцях подій – комунальні служби та представники влади

Вночі 10 червня ворог атакував ударними безпілотниками Приморський район Одеси: два житлових будинки дістали пошкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Внаслідок влучання дрона в одному з будинків повністю вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Пожежу оперативно загасили рятувальники ДСНС. Постраждала 46-річна мешканка – її госпіталізували, медики надають допомогу.

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фото: Одеська МВА

За другою адресою безпілотник пошкодив майно мешканців, скління та фасад будинку на 11 поверсі. На обох місцях подій працюють представники міської влади, рятувальники та комунальні служби. Фахівці оглядають будівлі й фіксують масштаб руйнувань.



Удари по житлових кварталах Одеси не припиняються

Ніч проти 10 червня – ще один епізод систематичних нічних атак на житловий сектор міста. 7 червня дрони вдарили по житлових кварталах і храму в Одесі та Чорноморську – тоді дістав осколкові поранення 41-річний чоловік. 28 травня безпілотник влучив у приватний будинок на півдні Одещини.

Удари тривають попри те, що в Одесі розпал курортного сезону: з початку червня в регіоні відкрито понад десяток пляжів, і до міста їдуть тисячі відпочивальників з усієї країни.

Географія загрози виходить за межі України: у ніч проти 29 травня російський безпілотник залетів на територію Румунії і врізався у багатоповерховий житловий будинок у Галаці – країни-члена НАТО. Міноборони Румунії підтвердило: дрон російський. Бухарест звернувся до Альянсу й розпочав дипломатичні консультації.